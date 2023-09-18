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1.20 faiz ve 15 yıl vadeli konut kredisi imkanı! “İlk Evim”e kamu desteği

A Haber
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Giriş: 18.09.2023 11:06
Güncelleme:18.09.2023 11:07
İlk kez ev alacaklara yönelik uygun koşullarda konut kredi imkanlarını genişletiyor. Dar ve orta gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını desteklemek amacıyla yeni projeler hayat geçiriliyor.
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1.20 faiz ve 15 yıl vadeli konut kredisi imkanı
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