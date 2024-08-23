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110 yıldır kesintisiz üretim

110 yıldır kesintisiz üretim

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.08.2024 15:32
Sakarya'da yerli traktör ve tarım ekipmanları üreten bir fabrikaya konuk olacağız şimdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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