11 ilde yaraları sarmak için ikinci destek paketi! 2.7 milyar lira bu ay ödenecek

11 ilde çiftçilerin mazot ve gübre desteği nakit ödenecek. Büyükbaş hayvanlar için 500, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek. Bankaların yardımlarına özsermayenin binde 4'ü sınırı da kaldırıldı.

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