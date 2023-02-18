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11 ilde yaraları sarmak için ikinci destek paketi! 2.7 milyar lira bu ay ödenecek

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Giriş: 18.02.2023 09:52
11 ilde çiftçilerin mazot ve gübre desteği nakit ödenecek. Büyükbaş hayvanlar için 500, küçükbaş için 50 lira yem desteği verilecek. Bankaların yardımlarına özsermayenin binde 4'ü sınırı da kaldırıldı.
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