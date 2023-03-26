26 Mart 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 11 ilde girişimcilik seferberliği! 300 bin TL'ye kadar hibe desteği

11 ilde girişimcilik seferberliği! 300 bin TL'ye kadar hibe desteği

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2023 09:48
Deprem bölgesinde girişimci kadınlara 300 bin liraya kadar sosyal girişimcilik desteği sağlanıyor. Detaylar A Haber muhabiri Esra Arpa aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
11 ilde girişimcilik seferberliği
11 ilde girişimcilik seferberliği
Sınıfının en iyisi! Dünyada sadece 2 ülkede var
Sınıfının en iyisi! Dünyada sadece 2 ülkede var
Emekliye zam düzenlemesi Meclis’te
Emekliye zam düzenlemesi Meclis'te
Emekli ve memurlar için 2 bin TL zam olur mu?
Emekli ve memurlar için 2 bin TL zam olur mu?
Taban maaş 7.500 TL oluyor
Taban maaş 7.500 TL oluyor
Borçtan kurtulma takvimi
Borçtan kurtulma takvimi
Tüm emeklilere 2 bin TL artış olacak mı?
Tüm emeklilere 2 bin TL artış olacak mı?
Kahramanmaraş’ta sanayi küllerinden doğuyor!
Kahramanmaraş'ta sanayi küllerinden doğuyor!
En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor
En düşük emekli maaşı 7.500 TL oluyor
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Uzun Çarşı esnafı Ramazan’a buruk girdi
Uzun Çarşı esnafı Ramazan'a buruk girdi
Daha Fazla Video Göster