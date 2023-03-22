22 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 11 ilde asgari ücret artırılacak

11 ilde asgari ücret artırılacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2023 08:02
Depremin doğrudan vurduğu 11 ilde asgari ücret 10 bin 58 liraya yükseltilecek. Düzenlemeyle 1.551 liralık işveren sigorta priminden feragat edilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
11 ilde asgari ücret artırılacak
11 ilde asgari ücret artırılacak
9 ayda 691 bin 961 yolcu kullandı
9 ayda 691 bin 961 yolcu kullandı
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi
Çarşı pazarda Ramazan alışverişi
Tarım Kredi’de Ramazan indirimi!
Tarım Kredi'de Ramazan indirimi!
Piyasaların gözü FED toplantısında
Piyasaların gözü FED toplantısında
Et fiyatları sabitlendi
Et fiyatları sabitlendi
Bor Karbür neden önemli?
Bor Karbür neden önemli?
10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
10 soruda kentsel dönüşüm kredisi
42 bin 500 yeni personel alımı
42 bin 500 yeni personel alımı
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi: Yükselişler...
Gram için flaş tahmin! Rakam verdi: Yükselişler...
İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesi
İlk Evim Arsa ve İlk İş Yerim projesi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Daha Fazla Video Göster