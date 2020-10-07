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10 yıl çalışana emeklilik fırsatı! Faruk Erdem A Haber'de açıkladı

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Giriş: 07.10.2020 10:14
Güncelleme:07.10.2020 10:17
A Haber canlı yayınına konuk olan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 10 yıl çalışana emeklilik fırsatının şartlarını açıkladı. Erdem, "9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olmak, ilk sigorta tarihinin üzerinden 15 yıl geçmesi, prim sayısının 3 bin 600 gün olması ve kadınlarda 60, erkeklerde 55 yaşın dolması." açıklamasında bulundu. İşte haberin detayları...
10 yıl çalışana emeklilik fırsatı!
10 yıl çalışana emeklilik fırsatı!
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