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10 ayrı sefer düzenlenecek! Boruların ilk etabı Filyos Limanı'nda!

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Giriş: 16.01.2022 16:38
Türkiye'nin en büyük doğal gaz keşfi olan Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazı karaya taşıyacak deniz altı borularının ilk etabı Zonguldak'taki Filyos Limanı'na getirildi. Sakarya Gaz Sahası'ndaki gazın karaya taşınmasında kullanılacak boruların limana getirilen ilk etabı, 170 kilometrelik boru hattının yüzde 20'sini oluşturuyor. Boruların tamamının yaklaşık 10 ayrı seferde limana getirilmesi planlanıyor.
Boruların ilk etabı Filyos Limanı’nda!
Boruların ilk etabı Filyos Limanı'nda!
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