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1 trilyon dolarlık doğal gaz keşfi! A Haber gazın ilk yakılacağı noktada

A Haber
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Giriş: 27.12.2022 13:35
Karadeniz gazının işleneceği Filyos limanında çalışmalar devam ediyor. A Haber muhabiri Hakan Süer detayları o noktadan aktardı. Sakarya Gaz Sahası Sorumlusu Murat Uçar A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
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