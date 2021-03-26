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1 günde rekor dolar satışı

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Giriş: 26.03.2021 10:54
Vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın döviz çağrısı üzerine 1 günde 6.1 milyar dolar sattı. TL mevduat 52 milyar arttı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem detayları canlı yayında anlattı.

Vatandaş 1 günde 6.1 milyar dolar sattı.

TL MEVDUAT 52 MİLYAR ARTTI

TARİH TL (MİLYON TL) DÖVİZ (MİLYON $)

12 MART 1.586 252.957
15 MART 1.576 253.210
16 MART 1.576 253.891
17 MART 1.582 254.600
18 MART 1.574 255.778
19 MART 1.568 255.703
22 MART 1.620 249.583

Dalgalanmanın perde arkasını A Haberde anlattı DALGALANMANIN PERDE ARKASINI A HABER'DE ANLATTI

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