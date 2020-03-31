31 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
31.03.2020

Ortaokul Uyum İçin Türkçe - Dış Görünüş |31 Mart Salı EBA TV ders tekrarı yeniden izle

Ortaokul Uyum İçin Türkçe - Dış Görünüş |31 Mart Salı EBA TV ders tekrarı yeniden izle... EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında öğrenciler EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladılar. EBA TV üzerinden canlı yayınla verilen dersleri kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ders tekrarlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilecekler. İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, Ortaokul 6, 7,8 ve Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf dersleri TV'de yayınlandıktan sonra burada olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Ortaokul Uyum İçin Türkçe - Dış Görünüş |31 Mart Salı EBA TV ders tekrarı yeniden izle
Ortaokul Uyum İçin Türkçe - Dış Görünüş |31 Mart Salı EBA TV ders tekrarı yeniden izle
7. Sınıf Fen Bilimleri - Işığın Kırılması Ve Mercekler Soru Çözümü
7. Sınıf Fen Bilimleri - Işığın Kırılması Ve Mercekler Soru Çözümü
8.Sınıf T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - Avrupa'da ki Gelişmeler
8.Sınıf T.C İnkilap Tarihi ve Atatürkçülük - Avrupa'da ki Gelişmeler
8. Sınıf Fen Bilimleri - Mevsimlerin Oluşu
8. Sınıf Fen Bilimleri - Mevsimlerin Oluşu
6. Sınıf Sosyal Bilgiler - Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Yatırım ve Pazarlama
6. Sınıf Sosyal Bilgiler - Kaynaklarımızı Doğru Kullanıyorum Yatırım ve Pazarlama
5. Sınıf Sosyal Bilgiler - Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler
5. Sınıf Sosyal Bilgiler - Ekonomik Faaliyetler Meslekleri Etkiler
8. Sınıf Türkçe - Kelimede Anlam
8. Sınıf Türkçe - Kelimede Anlam
8. Sınıf Matematik - Çarpanlar ve Katlar
8. Sınıf Matematik - Çarpanlar ve Katlar
7. Sınıf Türkçe - Anlatım Bozukluğu
7. Sınıf Türkçe - Anlatım Bozukluğu
6.Sınıf Türkçe Konu: Yapısına Göre Kelimeler
6.Sınıf Türkçe Konu: Yapısına Göre Kelimeler
5.Sınıf İngilizce Konu: Party Time
5.Sınıf İngilizce Konu: Party Time
5. Sınıf Matematik - İki Paralel Doğrunun Bir Kesenle Oluşturduğu Açılar
5. Sınıf Matematik - İki Paralel Doğrunun Bir Kesenle Oluşturduğu Açılar
Daha Fazla Video Göster