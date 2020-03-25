Din Kültürü Ahlak Bilgisi 7. Sınıf Konu: Allah'ın Kulu Ve Elçisi HZ MUHAMMED (s.a.v) | 25 Mart 2020 Çarşamba EBA TV ders tekrarı yeniden izle

Din Kültürü Ahlak Bilgisi 7. Sınıf Konu: Allah'ın Kulu Ve Elçisi HZ MUHAMMED (s.a.v) | 25 Mart 2020 Çarşamba EBA TV ders tekrarı yeniden izle... EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında öğrenciler EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladılar. EBA TV üzerinden canlı yayınla verilen dersleri kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenlar ders tekrarlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilecekler. İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, Ortaokul 6, 7,8 ve Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf dersleri TV'de yayınlandıktan sonra burada olacak.