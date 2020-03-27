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27.03.2020

7. Sınıf Fen Bilimleri Konu: Işığın Kırılması Ve Mercekler | 27 Mart 2020 Cuma EBA TV ders tekrarı yeniden izle...

7. Sınıf Fen Bilimleri Konu: Işığın Kırılması Ve Mercekler | 27 Mart 2020 Cuma EBA TV ders tekrarı yeniden izle... EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında öğrenciler EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladılar. EBA TV üzerinden canlı yayınla verilen dersleri kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ders tekrarlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilecekler. İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, Ortaokul 6, 7,8 ve Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf dersleri TV'de yayınlandıktan sonra burada olacak.

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