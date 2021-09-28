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Tarım Bakanı Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Muş’tan gıda fiyatlarındaki fahiş artışla ilgili flaş açıklama

Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş gıda fiyatlarındaki artış ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Bu hafta Gıda Komitesi toplantısı yapacağız." dedi. Bakan Muş ise, "Hallerde denetim sürüyor. 10 hale yönelik denetimler devam ediyor." ifadelerini kullandı. Önemli açıklamaların detaylarını A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara’dan aktardı.
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