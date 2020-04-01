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01.04.2020

EBA TV İlkokul 2. Sınıf Türkçe Konu: Vatandaşlık Bilinci | 1 Nisan EBA TV ders tekrarı yeniden izle

EBA TV İlkokul 2. Sınıf Türkçe Konu: Vatandaşlık Bilinci... EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında öğrenciler EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladılar. EBA TV üzerinden canlı yayınla verilen dersleri kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ders tekrarlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilecekler. İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, Ortaokul 6, 7, 8 ve Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf dersleri TV'de yayınlandıktan sonra burada olacak.

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