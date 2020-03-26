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26.03.2020

2. Sınıf Hayat Bilgisi Konu: Atatürk'ün Hayatından | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle...

2. Sınıf Hayat Bilgisi Konu: Atatürk'ün Hayatından | 26 Mart 2020 Perşembe EBA TV ders tekrarı yeniden izle... EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları burada! Yeni tip koronavirüs salgınını önlemek için alınan tedbirler kapsamında öğrenciler EBA ve TRT-EBA TV üzerinden uzaktan eğitime başladılar. EBA TV üzerinden canlı yayınla verilen dersleri kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler ders tekrarlarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilecekler. İlkokul 1, 2, 3, 4, 5, Ortaokul 6, 7,8 ve Lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf dersleri TV'de yayınlandıktan sonra burada olacak.

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