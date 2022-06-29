29 Haziran 2022, Çarşamba
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Zirveden mutabakat çıktı! NATO zirvesindeki mesajlar Rusya'da nasıl yankılandı?
Almanya'daki G-7 zirvesinde buluşan liderler Ukrayna'ya desteğin sürmesi konusunda mutabık kaldı. Madrid'de düzenlenen NATO zirvesindeki dörtlü görüşmeden de mutabakat çıktı. Tüm bu mesajlar Rusya'da nasıl yankılandı? A Haber muhabiri Agşin Kişiyev detayları aktardı.