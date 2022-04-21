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Zelenskiy'den Rusya'ya öneri

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2022 10:40
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Mariupol'de ablukada bulunan Ukraynalı sivil ve askerleri, Rus ordusunun geride bıraktığı ölü ve yaralılarla değişmeğe hazır olduklarını söyledi.
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