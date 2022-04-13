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Zelenskiy'den Rusya'ya Medvedçuk teklifi

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Giriş: 13.04.2022 09:36
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 48'inci gün geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı Milletvekili Viktor Medvedçuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı. Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçeli fotoğrafını paylaştı.
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