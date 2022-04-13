13 Nisan 2022, Çarşamba
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Zelenskiy'den Rusya'ya Medvedçuk teklifi
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 48'inci gün geride kalırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı Milletvekili Viktor Medvedçuk, düzenlenen özel operasyonla yakalandı. Zelenskiy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Medvedçuk'un kelepçeli fotoğrafını paylaştı.