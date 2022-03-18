Zelenskiy’den hastaneye moral ziyareti! Yaralanan siviller buluştu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de bulunan bir hastaneye gitti. Yaralılarla ilgilenen Ukrayna lideri, yaralanan 16 yaşındaki Katya isimli bir kızla konuştu. Sosyal medyada fenomen olan Katya'nın "Herkes sizi konuşuyor" cümlesine, "Orada zaferi kazandık mı?" diyerek yanıt verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN