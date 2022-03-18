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Zelenskiy’den hastaneye moral ziyareti! Yaralanan siviller buluştu

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Giriş: 18.03.2022 08:42
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de bulunan bir hastaneye gitti. Yaralılarla ilgilenen Ukrayna lideri, yaralanan 16 yaşındaki Katya isimli bir kızla konuştu. Sosyal medyada fenomen olan Katya'nın "Herkes sizi konuşuyor" cümlesine, "Orada zaferi kazandık mı?" diyerek yanıt verdi.
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