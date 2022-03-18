18 Mart 2022, Cuma
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Zelenskiy’den hastaneye moral ziyareti! Yaralanan siviller buluştu
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Kiev'de bulunan bir hastaneye gitti. Yaralılarla ilgilenen Ukrayna lideri, yaralanan 16 yaşındaki Katya isimli bir kızla konuştu. Sosyal medyada fenomen olan Katya'nın "Herkes sizi konuşuyor" cümlesine, "Orada zaferi kazandık mı?" diyerek yanıt verdi.