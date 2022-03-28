Zelenskiy’den barış sinyali: Donbass konusunda uzlaşıya hazırız

Ukraynalı ve Rus heyetler, İstanbul'da bir araya gelme kararı aldı. Gelişmenin ardından Kremlin Sarayı'na seslenen Zelenskiy, barış istediklerini ve Donbass konusunda uzlaşıya hazır olduklarını söyledi. Ardından da Rus lider Putin ile Türkiye'de yüz yüze görüşebileceğinin sinyalini verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN