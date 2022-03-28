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Zelenskiy’den barış sinyali: Donbass konusunda uzlaşıya hazırız

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Giriş: 28.03.2022 09:17
Güncelleme:28.03.2022 09:24
Ukraynalı ve Rus heyetler, İstanbul'da bir araya gelme kararı aldı. Gelişmenin ardından Kremlin Sarayı'na seslenen Zelenskiy, barış istediklerini ve Donbass konusunda uzlaşıya hazır olduklarını söyledi. Ardından da Rus lider Putin ile Türkiye'de yüz yüze görüşebileceğinin sinyalini verdi.
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