01 Nisan 2022, Cuma
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Zelenskiy’de rehavete kapılmayın çağrısı! Flaş sözler: Ruslar yeniden saldıracak
Ukrayna lideri Zelenskiy, Rus birliklerin çıkarıldığı noktalara ilişkin uyarılarda bulundu. Vatandaşlarına "Tedbirli olmayı bırakmayın" diyen Zelenskiy, Rusya'nın saldırılarının süreceğini söyledi. Birleşik Krallık istihbaratı da, Rus birliklerin sınır bölgelerinde yeniden organize oldukları konusunda uyarıda bulundu.