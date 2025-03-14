Zelenskiy, Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia etti!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesaj ile Rusya-Ukrayna arasında ateşkese ilişkin devam eden görüşmelere değindi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ateşkes hakkında yaptığı açıklamaları "öngörülebilir" ve "manipülatif" olarak nitelendiren Zelenskiy, Putin’in ateşkes anlaşmasını reddetmeye hazırlandığını iddia ederek, "Tabii ki Putin, Başkan Trump'a açıkça ‘bu savaşı sürdürmek ve Ukraynalıları öldürmek istediğini’ söylemekten korkuyor. Bu yüzden Moskova'dakiler, ateşkes fikrini öyle şartlara bağlıyorlar ki hiçbir şey çıkmaması veya mümkün olduğunca uzun sürmesi sağlansın. Putin sık sık böyle yapar, direkt ‘hayır’ demez, ancak süreci uzatarak normal çözümleri imkansız hale getirir. Tüm bunların Rusya'nın yeni manipülasyonları olduğuna inanıyoruz" dedi.

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