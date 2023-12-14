Zelenskiy kongreyi ikna edemedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD ziyaretini tamamladı. Ancak bu ziyaretten beklenen sonuç çıkmadı. Zelenskiy kongrenin reddettiği yardım paketinin yeninden geçmesini istedi ama Cumhuriyetçiler'den net bir yanıt alamadı. Biden da "Putin'e noel hediyesi veriyoruz" sözleriyle kongreyi eleştirdi.

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