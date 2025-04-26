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Zelenskiy ile Starmer tam ateşkesi görüştü!

Zelenskiy ile Starmer "tam ateşkesi" görüştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 20:04
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile Roma’da gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin, "Keir Starmer ile yaptığımız görüşmede, tam ve şartsız bir ateşkesin sağlanması ve ilave güvenlik garantilerinin geliştirilmesi için gerekli adımlar ana gündem maddelerimizi oluşturdu" dedi.
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Zelenskiy ile Starmer tam ateşkesi görüştü!
Zelenskiy ile Starmer tam ateşkesi görüştü!
Zelenskiy ile Starmer "tam ateşkesi" görüştü!
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