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Zelenskiy geri adım mı atıyor?

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Giriş: 08.03.2022 15:45
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'ya yönelik işgalin sona ermesi için sundukları 3 şartın halen geçerli olduğunu ve bu maddelerin gerçekleştirilmesi halinde operasyonun anında sonlanacağını belirtti. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ise, Rusya'nın tanıdığı Donbas bölgesi ve daha önceden özerk halini alan Kırım'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Zelenski, Kırım, Donbas ve Luhansk'ın tanınmasına ilişkin soruyu, "Bunu tartışabiliriz" sözleriyle yanıtladı. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, konuyla ilgili canlı yayında değerlendirmelerde bulundu.
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