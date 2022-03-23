23 Mart 2022, Çarşamba
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Zelenski: NATO üyeliğinden vazgeçebiliriz
Rusya-Ukrayna savaşı 28. Gününde, Kiev'in çevresinde çatışmalar sürüyor. Zelenski'den ise önemli bir açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı NATO'dan vazgeçebiliriz dedi. A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu'da Kiev’deki son gelişmeleri aktardı.