27 Şubat 2022, Pazar
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Zelenski Müzakereye gidecek mi? Zelenski Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Telegram kanalında, Belarus lideri Aleksandr Lukashenko ile görüştüğünü duyurdu. Konuşmanın ayrıntılarına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.