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Zelenski Müzakereye gidecek mi? Zelenski Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.02.2022 15:11
Güncelleme:27.02.2022 15:11
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Telegram kanalında, Belarus lideri Aleksandr Lukashenko ile görüştüğünü duyurdu. Konuşmanın ayrıntılarına ilişkin henüz bir bilgi verilmedi.
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