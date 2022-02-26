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Zelenski: Kiev kontrolümüz altında | Ukrayna lideri: yardım etmek isteyenleri silahlandıracağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2022 15:05
Başkent Kiev’de bizzat çatışmaları yöneten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yeni açıklamalarda bulundu. Kiev'i ve şehrin çevresindeki önemli noktaları kontrol altında tuttuklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, gelip bize yardım etmek isteyen kim varsa onları silahlandıracağız" dedi.
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