26 Şubat 2022, Cumartesi
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Zelenski: Kiev kontrolümüz altında | Ukrayna lideri: yardım etmek isteyenleri silahlandıracağız
Başkent Kiev’de bizzat çatışmaları yöneten Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yeni açıklamalarda bulundu. Kiev'i ve şehrin çevresindeki önemli noktaları kontrol altında tuttuklarını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı, gelip bize yardım etmek isteyen kim varsa onları silahlandıracağız" dedi.