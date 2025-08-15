15 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı
Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı

Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.08.2025 01:31
İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’nun Cuma günü Gazze’yi tamamen işgal etme planı açıklamasının ardından İsrail, Gazze’nin Zeytun mahallesine yönelik saldırılarını günlerdir sürdürüyor. İsrail’in Zeytun Mahallesine son 3 günde düzenlenen saldırılarda 300’den fazla ev yıkıldı. İsrail’in sabahın erken saatlerinden itibaren Zeytun Mahallesine bir kez daha şiddetli saldırı gerçekleştirdi. İsrail’in Zeytun Mahallesine düzenlediği hava saldırıları ve topçu saldırılarında son 2 günde 100 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 38’inin yardım beklediği sırada hava saldırıları sırasında hayatını kaybettiği aktarıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı
Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı
Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı
Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü
Tayvan’da kargo uçağı facianın eşiğinden döndü
Liseli öğrenciden BBC yayınında Gazze tepkisi!
Liseli öğrenciden BBC yayınında Gazze tepkisi!
Trump-Putin görüşmesi yarın saat 22.30’da!
Trump-Putin görüşmesi yarın saat 22.30'da!
Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!
Gazze’de yüreği yakan ölüm ve direniş!
Trump: Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor
Trump: Putin benim uğraştığı en zorlu kişi olduğumu biliyor
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı
Hindistan’da sel: En az 40 ölü, 120’den fazla yaralı
ABD’den YPG’ye uyarı: Sizi koruyamayız!
ABD'den YPG'ye uyarı: Sizi koruyamayız!
Kritik Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30’da!
Kritik Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30'da!
Kremlin: Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30’da
Kremlin: Trump-Putin görüşmesi yarın 22.30'da
Japonya’da gözlendi
Japonya’da gözlendi
Güney Kıbrıs’ta skandal heykel!
Güney Kıbrıs'ta skandal heykel!
Daha Fazla Video Göster