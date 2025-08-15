Zaytun Mahallesine bir hava saldırısı başladı

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’nun Cuma günü Gazze’yi tamamen işgal etme planı açıklamasının ardından İsrail, Gazze’nin Zeytun mahallesine yönelik saldırılarını günlerdir sürdürüyor. İsrail’in Zeytun Mahallesine son 3 günde düzenlenen saldırılarda 300’den fazla ev yıkıldı. İsrail’in sabahın erken saatlerinden itibaren Zeytun Mahallesine bir kez daha şiddetli saldırı gerçekleştirdi. İsrail’in Zeytun Mahallesine düzenlediği hava saldırıları ve topçu saldırılarında son 2 günde 100 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 38’inin yardım beklediği sırada hava saldırıları sırasında hayatını kaybettiği aktarıldı.

