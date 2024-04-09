Zaporijya Nükleer Santrali’ne saldırı! 6 numaralı reaktörde hasar oluştu

Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali Zaporijya insansız hava araçlarıyla hedef alındı. 6 numaralı reaktörde hasar meydana geldi. Rusya saldırıdan Ukrayna'yı sorumlu tutuyor. Uzmanlar ise santralde yaşanabilecek bir patlamanın insanlık için felaket anlamına gelebileceği uyarısında bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN