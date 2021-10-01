Yüzlerce metre yükseklikte kabloları çözdü! Dakikalarca asılı kaldı

Vietnam'da bir elektrik teknisyeni, yüzlerce metre yükseklikte hayatını riske attı. Elektrik teline dolanan bir kabloyu çözmeye çalışan işçi, hiçbir koruma olmadan dakikalarca havada asılı kaldı. Bakın o anlar kameraya nasıl yansıdı...

Yerden yüzlerce metre yükseklikte elektrik teline sarıldı hiçbir koruma olmadan dakikalarca asılı kaldı.

Görüntüler Vietnam'dan. bir elektrik teknisyeni, elektrik teline dolanan bir cismi çözebilmek için yüzlerce metre yükseklikte yer alan bir elektrik teline tırmandı. Güçlü rüzgarların etkili olduğu sırada çalışan ve hiçbir koruma halatı takmayan işçi bu tehlikeli görüntülere sahne oldu.

Elektrik teline dolanan cismi çözdükten sonra aşağı bırakan teknisyen geriye doğru yavaşça ilerledi. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı olayda teknisyenin yanında gelen ekibin de koruma halatları olmadan çalışması dikkat çekti.