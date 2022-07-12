12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Yüzlerce kişi için tahliye emri verildi! İspanya alevlere teslim

Yüzlerce kişi için tahliye emri verildi! İspanya alevlere teslim

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2022 17:24
İspanya’nın Caceres kentindeki Las Hurdes'de dünden beri devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle yüzlerce kişi için tahliye emri verildi.
Aşırı sıcaklar Avrupa’yı vurdu
Aşırı sıcaklar Avrupa'yı vurdu
Tahliye emri verildi! O ülke alevlere teslim
Tahliye emri verildi! O ülke alevlere teslim
Yunanistan’dan Meriç’te provokatif tatbikat
Yunanistan'dan Meriç'te provokatif tatbikat
Herson’da şiddetli patlama!
Herson’da şiddetli patlama!
Dünyanın en büyük mezarlığı!
Dünyanın en büyük mezarlığı!
Daktiloyla yaptı! Gören inanamadı
Daktiloyla yaptı! Gören inanamadı
Abe’nin cenazesi Tokyo’da
Abe'nin cenazesi Tokyo'da
Plajda kovalamaca! Milyonlarca kez izlendi
Plajda kovalamaca! Milyonlarca kez izlendi
Herkes onu konuşuyor! Özel olarak yapıldı
Herkes onu konuşuyor! Özel olarak yapıldı
Kumar baronuna kucak açtılar!
Kumar baronuna kucak açtılar!
Kiev özel elçisi mi olacak?
Kiev özel elçisi mi olacak?
Almanya’da İslamofobi artıyor!
Almanya’da İslamofobi artıyor!
Daha Fazla Video Göster