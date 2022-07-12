12 Temmuz 2022, Salı
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Yüzlerce kişi için tahliye emri verildi! İspanya alevlere teslim
İspanya’nın Caceres kentindeki Las Hurdes'de dünden beri devam eden orman yangınlarının kontrol altına alınamaması nedeniyle yüzlerce kişi için tahliye emri verildi.