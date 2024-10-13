Yüzlerce Fransız soykırıma karşı sokaktaydı! Yürüyüşü organize eden Sihabi A Haber’e konuştu

Avrupa'nın dört bir yanında Filistin'e destek gösterileri düzenleniyor. O noktalardan biri de Fransa'nın Strasbourg kentiydi. A Haber muhabiri Ömer Aydın, yüzlerce kişinin katıldığı Gazze ve Lübnan'a destek yürüyüşünü görüntüledi. İsveç'in başkenti Stockholm'den de "İsrail karşıtı" sloganlar yükseldi.

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