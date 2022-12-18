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Yüz yüze eğitime ara! Komşu İran'da panik! Hava kirliliği zirve yaptı

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Giriş: 18.12.2022 12:32
İran'ın Tahran ve Elburz eyaletlerinde hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyrettiği ve 20 Aralık Salı gününe kadar tüm gruplar için sağlıksız düzeyde olacağı belirtilerek, okullarda yüz yüze eğitime ara verildiği açıklandı. İşte detaylar...
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