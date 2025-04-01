Yunanistan’ın Paros ve Mikonos adalarında sel felaketi! Çok sayıda araç sel sularına kapıldı

Yunanistan’ın Ege Denizi’nin güneyindeki Paros ve Mikonos adalarında şiddetli yağışlar sele neden oldu. Dün öğleden sonra başlayan ve bugün sabahın erken saatlerine kadar etkili olan fırtına Paros ve Mikonos’u vurdu. Şiddetli yağış, popüler turizm merkezlerine ev sahipliği yapan adalarda sele neden oldu. Yetkililer, okulların kapatılmasına ve acil durum araçları haricinde trafiğin yasaklanmasına karar verdi. Ada sakinlerinin cep telefonlarına uyarı mesajları gönderilerek evlerinde kalmaları istendi.

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