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Yunanistan'ın gözü kulağı Başkan Erdoğan'ın Lefkoşa'da vereceği müjdede

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Giriş: 19.07.2021 14:04
Başkan Erdoğan'ın bugün ve yarın KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret başta Yunanistan ve Rum kesimi olmak üzere tüm dünyada büyük ses getirdi. Peki Yunanistan bu ziyareti nasıl değerlendirdi?

Başkan Erdoğan'ın bugün ve yarın KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret Yunan medyasında yankı uyandırdı.

Yunanistan ve Rum kesiminden provokatif açıklamalarda gelmeye devam ederken Yunanistan Dışişleri Bakanı da yarın Rum Kesimine gidecek. Peki bu ziyaret Yunanistan'da nasıl yankılanıyor? Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

A Haber muhabiri Manolis Kostidis Başkan Erdoğan'ın Kıbrıs ziyaretinin Yunanistan'da nasıl değerlendirildiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

''Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs ziyareti Yunanistan'da ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde büyük ilgiyle izlenmekte. ''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine karşılık olarak Yunanistan Dış İşleri Bakanı ve Savunma Bakanı yarın Lekoşa'ya giderek Kıbrıs Rum kesimine desteklerini gösterecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti, ''Maraş konusunda ne yapılacak, o konuda bir adım mı atılacak? başka ülkelere KKTC'nin diplomatik ilişki mi başlayacak? '' sorularını beraberinde getirdi.

YUNANİSTAN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ REDDETTİ

Nikos Dendias, daha önce yaptığı açıklamasında iki devletli çözümü kabul etmeyerek '' öyle bir senaryo yok'' dedi.

Gelecek günlerde Yunanistan'ın mesajları da merakla bekleniyor.

YUNANİSTAN'IN GÖZÜ LEFKOŞA'DA

Yunanistan merakla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyi beklerken son dönemde Türkiye'nin KKTC'de verdiği mesajlar Yunanistan'da ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde tedirginliğe yol açtı.

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