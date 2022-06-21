Yunanistan'ın "eşit mesafe" rahatsızlığı! Stoltenberg'e tehditkar mektup

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime eşit mesafede yaklaştıklarını söylemesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan'ın eski dışişleri bakanı Stoltenberg'e tehditkar bir mektup kaleme alarak, "Susun" çağrısı yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.

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