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Yunanistan'ın "eşit mesafe" rahatsızlığı! Stoltenberg'e tehditkar mektup

A Haber
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Giriş: 21.06.2022 11:42
Güncelleme:21.06.2022 11:44
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime eşit mesafede yaklaştıklarını söylemesi Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunanistan'ın eski dışişleri bakanı Stoltenberg'e tehditkar bir mektup kaleme alarak, "Susun" çağrısı yaptı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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