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12.12.2019

Yunanistan'dan skandal! Görüntüler Alman dergisinde yayınlandı

Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın Türkiye tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.

Yunan askerinin göçmenleri yasa dışı yollarla sınırın tarafına bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntüler sayesinde, Türkiye'nin uzun zamandır ısrarla üzerinde üzerinde durduğu, ''ın mültecileri geri gönderdiği' iddiası da kanıtlanmış oldu. Görüntüler Alman Der Spiegel dergisinde yayınlandı.

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