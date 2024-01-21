21 Ocak 2024, Pazar
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Yunanistan'dan öz eleştiri! Yunan Savunma Bakanı Dendias: Donanma güçlendirilmeli
Türkiye'nin cuma günü üçü savaş gemisi dört deniz platformunu Deniz Kuvvetlerinin envanterine katması Yunanistan'da yakından takip edildi. Yunanistan Savunma Bakanı Dendias öz eleştiri yaptı. Ülkesinin deniz kuvvetlerini güçlendirmesi gerektiğini söyledi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.