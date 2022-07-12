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Yunanistan'dan Meriç'te provokatif tatbikat

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.07.2022 16:10
Yunanistan tatbikatlarla provokasyona devam ediyor. Son olarak Yunan ordusu Meriç nehrini geçme senaryosunu içeren bir tatbikata imza attı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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