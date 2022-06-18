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Yunanistan'dan Ege'de provokasyon! Limni Adası'nda askeri üs görüntülendi

A Haber
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Giriş: 18.06.2022 13:31
Yunanistan, Ege Denizi'nde uluslararası hukuku hiçe saymaya devam ediyor. Lozan ve Paris antlaşmaları ile kurulan dengeleri tanımayan Atina, adaları askeri yığınağa çevirdi. Son olarak Yunan televizyonunda Limni Adası’ndaki askeri üs görüntülendi. Detayları A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.
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Limni Adası’nda askeri üs görüntülendi
Limni Adası'nda askeri üs görüntülendi
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