Yunanistan’dan Dedeağaç’ta doğal gaz projesi

Yunanistan enerji arzında güvenlik ve Rus gazına olan bağımlılığın azaltılması gerekçesiyle Dedeağaç'ta yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali kurdu. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.

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