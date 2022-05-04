04 Mayıs 2022, Çarşamba
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Yunanistan’dan Dedeağaç’ta doğal gaz projesi
Yunanistan enerji arzında güvenlik ve Rus gazına olan bağımlılığın azaltılması gerekçesiyle Dedeağaç'ta yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gazlaştırma terminali kurdu. Bölgedeki son gelişmeleri A Haber muhabiri İlhan Tahsin Gümülcine'den aktardı.