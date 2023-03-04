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Yunanistan'daki tren kazasıyla ilgili korkunç iddia! İstasyon şefi sarhoş muydu? Dikkat çeken Türkiye detayı: Dışişleri Bakanlığı’na başvuruldu

İHA
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Giriş: 04.03.2023 11:32
Yunanistan'da meydana gelen tren faciasının yankıları sürerken yeni iddialar da ortaya atıldı. Kazaya neden olan istasyon şefinin sarhoş olduğu iddiası ülkede büyük ses getirdi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden makinistin babasının da Türkiye' de cezaevinde olduğu ortaya çıktı.
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