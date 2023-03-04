04 Mart 2023, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Yunanistan'daki tren kazasıyla ilgili korkunç iddia! İstasyon şefi sarhoş muydu? Dikkat çeken Türkiye detayı: Dışişleri Bakanlığı’na başvuruldu
Yunanistan'da meydana gelen tren faciasının yankıları sürerken yeni iddialar da ortaya atıldı. Kazaya neden olan istasyon şefinin sarhoş olduğu iddiası ülkede büyük ses getirdi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden makinistin babasının da Türkiye' de cezaevinde olduğu ortaya çıktı.