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Yunanistan'daki selde ölü sayısı 17'ye yükseldi

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Giriş: 17.09.2023 11:39
Yunanistan'da 5 Eylül'de başlayan şiddetli yağış nedeniyle Tesalya bölgesinde geçen hafta yaşanan sel felaketindeki can kaybı sayısı 17'ye çıktı.
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