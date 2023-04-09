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Yunanistan'daki "Kandil"in ışıkları sönüyor! Sözde eğitim kampı tarih olacak! PKK'da büyük panik: Kaçacak delik arıyorlar

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Giriş: 09.04.2023 09:37
Türkiye’nin operasyonlarıyla Irak ve Suriye’de iyice köşeyen sıkışan terör örgütü PKK’nın eli Avrupa’da da zayıflıyor. NATO, İsveç’e baskısını artırırken kritik bir darbe de Yunanistan’dan geldi. Atina yönetimi, PKK’nın eğitim kampı olarak bilinen Lavrion’u kapatma kararı aldı.
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