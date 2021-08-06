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Yunanistan'da yangın yeniden alevlendi! Birçok bölgede tahliye emri verildi

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Giriş: 06.08.2021 12:00
Türkiye, İtalya ve ABD gibi pek çok ülkede etkisi sürdüren yangın felaketi Yunanistan'ın başkenti Atina'ya da sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenen yangın nedeniyle birçok bölgede tahliye emri verildi. Yangınlarda onlarca ev, iş yeri ve binlerce dönümlük ormanlık alan kül oldu. İşte Avrupa ülkelerini etkisi altına alan yangınlar...
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