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Yunanistan'da yangın yeniden alevlendi! 14 gündür söndürülemeyen yangın Türkiye'den görülebiliyor

A Haber
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Giriş: 01.09.2023 13:35
Yunanistan'ın alevlerle mücadelesi günlerdir sürüyor. Son olarak yangınlar Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerine kadar yaklaştı. Son durumu Gümülcine'de bulunan A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
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