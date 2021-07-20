Yunanistan'da yakalanan DHKP-C'li teröristlerin cezası belli oldu

Yunanistan'da yakalanan 11 DHKP-C'li terörist hakim karşısına çıktı. Terör örgütü üyesi olmak ve silah bulundurmak gibi suçları onanan sanıklar, yirmişer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHKP-C üyesi 11 sanık Yunanistan'da mahkemeye çıkarıldı.

Giriş ve çıkışlarda slogan atan teröristler, mahkeme salonunda da protestolarına devam etti. Yargıçlar sanıkların yaptığı zafer işaretini yasaklı "marksist-leninist partinin" DHKP-C sembolü olarak nitelendirdi. "Devrimci tutsaklar için özgürlük'' sloganları terör propagandası sayıldı.

Sanıkların, silah bulundurma, terör örgütü üyeliği ve sahte pasaport bulundurma suçları da onandı.

20 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDILAR

İlk olarak her biri 49'ar yıl ceza alan sanıkların cezası daha sonra 20 yıla indirildi.