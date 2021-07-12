Yunanistan'da Türk İHA'ları korkusu! Atina İHA-SİHA'lara karşı alabileceği önlemleri inceliyor

Suriye Libya ve Karabağ'daki başarılarıyla sık sık dünya gündemine oturan Türk İHA'ları Yunanistan'ın da gündeminde. Yunan savunmaları Türkiye'nin, İHA üsleri sayesinde Yunanistan'ın etrafında bir çember oluşturma planına karşı alabileceği önlemleri inceliyor. Ayrıntıları Atina'dan A Haber muhabiri Manolis Kostidis aktardı.

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