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Yunanistan'da tatbikat hazırlığı

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Giriş: 19.08.2023 12:25
Yunanistan'dan bir kez daha Ege’de gerginliği artıracak bir hamle geldi. Yunan silahlı kuvvetleri Mısır'la birlikte gerçekleştireceği tatbikat için hazırlıklarına başladığını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.
Yunanistan’da tatbikat hazırlığı
Yunanistan'da tatbikat hazırlığı
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