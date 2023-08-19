Yunanistan’da tatbikat hazırlığı

Yunanistan'dan bir kez daha Ege’de gerginliği artıracak bir hamle geldi. Yunan silahlı kuvvetleri Mısır'la birlikte gerçekleştireceği tatbikat için hazırlıklarına başladığını duyurdu. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlhan Tahsin aktardı.